بإجمالي 348510 حالات.. السعودية تسجل 473 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-1"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 348510 حالات.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 481 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 335153 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5456 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7901 والحالات الحرجة 749 حالة.