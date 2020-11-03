قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تجديد حبس علا، ابنة يوسف القرضاوي، ومتهمين اثنين آخرين 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالتحريض ضد الدولة والانضمام لجماعة إرهابية.
وتشمل التهم التي تواجهها علا يوسف القرضاوي والمتهمين الآخرين، التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لـجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقب تمويل بغرض إرهابي.
كما ضمت لائحة التهم: الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. تمديد حبس ابنة يوسف القرضاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.