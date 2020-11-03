FBI يحذر من أعمال عنف مرتقبة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى" من توقعات باندلاع مواجهات مسلحة تصاحب الانتخابات الأمريكية المنعقدة اليوم الثلاثاء، فى بورتلاند التى تحولت إلى رمز للانقسامات العميقة بين الحزب الجمهورى ونظيره الديمقراطى.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، لا تزال بورتلاند التى تعد جيبا ليبراليا فى ولاية أوريجون تعيش تداعيات المسيرات المناهضة للعنصرية التى أججها وصول ضباط فيدراليين ومليشيات يمينية، بما فيها مجموعة تعرف باسم "براود بويز"، ما يعزز توقعات باندلاع المزيد من أعمال العنف فى الشوارع بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية.

فيما تأهبت المحال التجارية فى وسط المدينة للعنف، حيث وضعت ألواحا خشبية على نوافذها مجددا فى ظل توقعات بوقوع احتجاجات سواء فاز الرئيس الجمهورى ترامب أو منافسه الديمقراطى جو بايدن، أو حتى إذا كان الوضع غامضا جراء التأخر المتوقع فى فرز الأصوات فى أنحاء البلاد بسبب ارتفاع عدد المصوتين عبر البريد خلال الوباء.

وبحسب "فرانس برس"، قال العميل الخاص لوكالة "إف بى آى" فى بورتلاند، رين كانون، إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلىّ هو احتمال اندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعات متعارضة".

وأضاف: "بإمكان ذلك أن يتفاقم إلى وضع خطير حيث - فى حال ارتفع منسوب الغضب - قد ينتهى الأمر إلى أعمال عنف مؤسفة أو مأساوية"، مشيرًا إلى عملية إطلاق نار دامية لأحد أنصار اليمين المتشدد فى المدينة فى أغسطس.

فيما خصص المكتب التابع لـ"إف بى آى" فى بورتلاند موارد إضافية لجرائم الانتخابات تشمل قمع الناخبين، إضافة إلى التزييف والتهديدات الإلكترونية الخارجية، وفق كانون.

وفى غضون ذلك، أصدرت حاكمة ولاية بورتلاند، كيت براون، أمرا تنفيذيا يسلم إدارة أمن بورتلاند إلى قوات الولاية، ما يعنى عمليا نقض الحظر الذى فرضته الولاية على الغاز المسيل للدموع ووضع الحرس الوطنى فى حالة تأهب.

وجاءت تحذيرات براون لتثير غضب المحافظين المحليين، بمن فيهم مقدم البرامج الإذاعية لارس لارسون، الذى اتهمها الاثنين بالتزام "الصمت المطبق" حيال "عنف أنتيفا وحركة حياة السود مهمة" على مدى 5 شهور من الاحتجاجات.

وقال كانون، إن عملاء "إف بى آى" يركزون المزيد من انتباههم حيال تهديدات من شأنها "خفض قدرة الناس على ممارسة حقوقهم التى يكفلها التعديل الأول فى الدستور، أو ممارسة حقهم فى التصويت".