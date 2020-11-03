فتحت صناديق الاقتراع أبوابها للتصويت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بتمام الساعة الـ 11 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، فى ولايات نيويورك و17 ولاية أخرى، منها نيوجيرسى، وكونيتيكت، وماين، وفرجينيا.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، بدأت قرية ديكسفيل نوتش فى ولاية نيوهامبشر بفتح صناديق الاقتراع فى منتصف الليل بالتوقيت المحلى بحسب التقليد المتبع. وقبل يوم الانتخابات أدلى نحو 100 مليون أمريكى بأصواتهم خلال التصويت المبكر، إما شخصيًا أو عبر البريد، ما يمثل رقما قياسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح صناديق الاقتراع فى نيويورك و17 ولايات أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.