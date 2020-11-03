حصيلة جديدة لضحايا هجوم جامعة كابول الإرهابي

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف جامعة كابول الأفغانية، أمس الاثنين، وفق ما ذكرت مصادر حكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردت صحف أمريكية.

قالت المصادر إن عدد الضحايا ارتفع إلى ما لا يقل عن 35 ضحية.

أشارت المصادر إلى أن أغلب القتلى من الطلبة، وأن حوالي 50 شخصا أصيبوا بجروح جراء الهجوم.

أمس، اقتحم مسلحون مبنى كلية الحقوق في جامعة كابل، وبدأوا في إطلاق النار على الطلبة بشكل عشوائي ، قاتلين كل من يأتي في طريقهم.

أعلنت أفغانستان اليوم الثلاثاء حدادًا وطنيًا لتكريم الضحايا الذين قتلوا على أيدي عناصر داعش الذين اشتبكوا مع قوات الأمن لساعات، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم المروع والغير المتوقع.

كان الهجوم الوحشي الذي استمر لساعات يوم الاثنين هو ثاني هجوم على مؤسسة تعليمية في العاصمة الأفغانية خلال عدة أسابيع وسط تصاعد أعمال العنف والفوضى في جميع أنحاء البلاد ، حتى مع إجراء طالبان ومفاوضي الحكومة محادثات سلام .

كما أعلن فرع تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم السابق ، في 24 أكتوبر ، والذي أسفر عن مقتل 24 طالبًا في مركز دروس خصوصية في حي داشت برشي الذي تقطنه أغلبية شيعية في كابول.

أعلنت الجماعة المتشددة الحرب على الأقلية الشيعية في البلاد وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الشرسة منذ ظهورها في شرق أفغانستان في عام 2014.

وتجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج جامعة كابول ، الثلاثاء ، للمطالبة بوقف إطلاق النار وحثوا الحكومة على الانسحاب من المفاوضات مع طالبان حتى إعلان وقف دائم للأعمال العدائية، ورفع البعض لافتات كتب عليها "لماذا تقتلوننا؟".

وأدانت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي الاعتداء على الجامعة، كما أعربت جماعات حقوق الإنسان عن استيائها ودعا توريك فرهادي ، المعلق السياسي في كابول والمستشار الحكومي السابق ، إلى "تحقيق شفاف" مع الأمن في العاصمة الأفغانية لتحديد كيفية وصول مسلحين مدججين بالسلاح إلى أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد.