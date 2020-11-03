ضحايا ومصابين وحداد.. العراق يعلن دعمه للنمسا فى القضاء على العنف والتطرف

أعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِ الذي وقع في العاصمة فيينا-النمسا،الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين.

وأكد العراق موقفه الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف.

وأعلنت الحكومة النمساوية الحداد ثلاثة أيام في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، والمشتبه به.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، قبل اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء: "أفكارنا وقلوبنا مع الضحايا والمصابين وعائلاتهم في هذه الساعات الصعبة للغاية بالنسبة لجمهورية النمسا".

وأضاف كورتس: "نعلن الحداد اعتبارا من اليوم وحتى يوم الخميس".

كانت الشرطة أعلنت عن إطلاق عدد من المسلحين النار في شارع بوسط فيينا، الساعة الثامنة تقريبا مساء أمس الاثنين، وأن أعيرة نارية أطلقت في ستة مواقع مختلفة.

ووقع الهجوم قرب كنيس يهودي، إلا أن رئيس الجالية اليهودية في فيينا، أكد أنه "حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا تم استهداف الكنيس".

وأطلقت الشرطة النمساوية عملية مطاردة ضخمة بمشاركة 1000 عنصر أمني للعثور على مهاجم واحد يعتقد أنه لا يزال هاربا، حيث قدمت الدول المجاورة المساعدة.