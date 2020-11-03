فيروس كورونا يفترس أفريقيا.. الإصابات تتخطى 1.8 مليون حالة

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة في إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,802,351، إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 43,421 حالة وفاة وتعافى 1,475,897 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أوضح إن الحكومات الأوروبية تواجه «وضعا صعبا جدا» في السيطرة على أعداد حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن الناس محبطون، ولهم كل الحق في ذلك، وهم متعبون".

وأضاف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية :" الحكومات، خاصة في أوروبا، تواجه وضعا صعبا جدا جدا.. نحتاج إلى أن نقضي على هذا الفيروس، وأن ننتزع الزخم من هذه الجائحة، خياراتها (الحكومات) محدودة".