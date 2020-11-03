انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بدء التصويت في 43 ولاية وواشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل، بأن الولايات التي بدأت التصويت في الانتخابات الرئاسية وصل عددها إلى 43 ولاية والعاصمة واشنطن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم، الثلاثاء، لإدلاء الناخبين بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وأدلى نحو 100 مليون أمريكي، بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية في أعلى رقم في التاريخ الأمريكي.

وأعرب مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "جو بايدن" اليوم، الثلاثاء، عن شعوره بتحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية وبقوة.

فيما تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في برنامج "فوكس آند فريندز" على شبكة فوكس نيوز، اليوم الثلاثاء، بينما يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، مؤكدا أنه يمتلك فرصة قوية للفوز برئاسة الولايات المتحدة لولاية ثانية.

وقال ترامب، إنه متفائل بفوزه في السباق الرئاسي، مشيرا إلى أنه يتوقع تفوقه على منافسه، جو بايدن، في ولايات رئيسية؛ من بينها تكساس وفلوريدا وأريزونا.

وأضاف: "نتائجنا جيدة في فلوريدا وأحظى بدعم الأمريكيين من أصول إفريقية"، مشيرا إلى أنه حقق تقدما كبيرا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة خاصة بالمناظرة الثانية.