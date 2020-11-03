ولي عهد أبوظبي يناقش مع ميركل مكافحة التطرف بجميع أشكاله

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

وقال بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثنا خلاله مستجدات العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وأهمية مكافحة التطرف بجميع أشكاله إضافة إلى تكثيف جهودنا في تعزيز الحوار بين الثقافات والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ويأتي الاتصال الهاتفي تزامنًا مع الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا مساء أمس.