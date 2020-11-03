اعتبارا من اليوم.. البحرين توافق على الاستخدام الطارئ لـ لقاح كورونا

أعلنت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد، موافقة المملكة على الاستخدام الطارئ لأحد لقاحات فيروس كورونا وإتاحته لـ"أفراد الصفوف الأمامية" بشكل اختياري، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، توجهت الوزيرة بالشكر للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على توجيهاته لإعطاء الأولوية لأبطال الصفوف الأمامية بالحصول على التطعيم بهدف توفير وسائل الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وأكدت الوزيرة البحرينية أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة التي تسمح بالترخيص الاستثنائي في الحالات الطارئة.

وأوضحت أن انتشار الجائحة حول العالم يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة لتمكين المنظومة الصحية من مواصلة العمل على احتواء الفيروس وتقليل الأضرار والحفاظ على الأرواح، لافتةً إلى أن نتائج دراسات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح آمن وفعال، كما تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم،

وأضافت أن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" جاءت استكمالًا لجهود التنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في شركة G42 ، حيث أعلنت الإمارات في شهر سبتمبر الماضي عن إجازة الاستخدام الطارئ لنفس اللقاح للعاملين في خط الدفاع الأول"مثل الأطباء والممرضين".

ويعتبر اللقاح المرشح، الذي يقترب من نهاية مرحلته التجريبية الثالثة في مصر والبحرين والأردن، جزءًا من شراكة بين شركة "سينوفارم تشاينا ناشيونال بيوتيك جروب"، و"جروب 42" وهي شركة لتقنية الذكاء الاصطناعي مقرها أبوظبي.