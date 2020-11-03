العاملون في متاجر البقالة أكثر عرضة للإصابة ونشر كورونا

لندن ـ وكالات: كشفت دراسة حديثة عن أكثر الفئات العمالية عرضة لخطر الإصابة ونشر فيروس كورونا مقارنة بغيرهم. الدراسة أجراها فريق من كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، بحسب صحيفة “ديلي ميل”. ووجد الباحثون أن العاملين في متاجر البقالة معرّضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 20 ضعفا مقارنة بعموم بقية الفئات.وقال الباحثون إنهم أجروا بحثهم في أحد المتاجر في بوسطن ووجدوا معدل إصابة بنسبة 20% بين العاملين، مقارنة بمعدل يصل إلى 1.3% لدى بقية أفراد المجتمع. وأضافوا أن غالبية العمال، أكثر من ثلاثة أرباعهم، لم تظهر عليهم أي أعراض مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس. وخلصوا إلى أن هؤلاء العمال يمكن أن يكونوا ناشرين فائقين للعدوى دون معرفة ذلك.

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