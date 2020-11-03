رئيس بنما يعزل نفسه

بنما سيتي ـ رويترز:

قالت رئاسة بنما إن الرئيس لورنتينو كورتيزو بدأ عزلا ذاتيا بعدما تبين إصابة أحد مساعديه المقربين بفيروس كورونا. ولم تعلن الرئاسة اسم أو منصب المسؤول المصاب.

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