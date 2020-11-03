بايدن قبل ساعات من الحسم : سنعيد الكرامة إلى البيت الأبيض

وقال بايدن، فى كلمته فى بنسلفانيا "جبت عددا من الولايات وتحدثت عن قضايا كثيرة"، مضيفا "لكننى هنا اليوم لأتحدث عن أهمية الكرامة.. لنعيدها إلى البيت الأبيض.. هذا يعتبر من الأولويات بالنسبة إلينا".

وتابع المرشح الديمقراطى: "الطبقة الوسطى فى الحاجة للمساعدة .. اخترت أن أترشح كى أعمل على حل المشاكل التى تعنى الأمريكيين.. سنركز عل إيجاد فرص عمل.. سأخدم الأمريكيين وهذا شرف لى".

وفى آخر تغريدة له على حسابه الرسمى فى تويتر، قال بايدن "يمكننا التغلب على هذه الأزمات.. يمكننا استعادة بلدنا.. نستطيع أن نكسب المعركة من أجل روح الأمة".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، يوم الثلاثاء، مع بدء عملية التصويت فى عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقى الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا فى الساعة 11:00 صباحا بتوقيت جرينيتش، عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسى وفيرجينيا وكونيتيكت وماين.

وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة بشكل خاص إلى 6 ولايات هى ولاية بنسلفانيا المهمة للطرفين، إذ تملك 20 صوتا فى المجمع الانتخابى، وتعد ولاية أوهايو كذلك من الولايات المتأرجحة المهمة للمرشحين.

وقبل يوم الانتخابات أدلى حوالى مئة مليون أمريكى بأصواتهم فى التصويت المبكر، فى رقم قياسى، إما شخصيا أو عبر البريد، حيث اختار الناخبون التصويت المبكر بسبب وباء كورونا وتجنبا للازدحام.