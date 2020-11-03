النمسا : اعتقال 14 شخصا على صلة بمنفذ هجوم فيينا

أعلن وزير الداخلية النمساوى كارل نيهامر، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، اعتقال 14 شخصًا على صلة بالمشتبه به فى هجوم فيينا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وأوضح نيهامر، أن المشتبه به الرئيسى فى هجوم فيينا الذى خلف أربعة قتلى و22 مصابًا، مساء أمس الإثنين، هو مواطن عمره 20 عامًا ويحمل جنسية النمسا ومقدونيا الشمالية، وقتلته الشرطة بالرصاص فى مكان الحادث. فيما أعلنت الشرطة النمساوية مداهمة القوات لـ 18 منزلا فى إطار تحقيقاتهم بشأن الحادث.

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