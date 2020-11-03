فرنسيون يقاطعون المنتجات التركية: سنقطع تمويل أردوغان ليتوقف ذبح الأبرياء

وقع آلاف المواطنون فى فرنسا على عريضة، اليوم الثلاثاء، يطالبون بمقاطعة المنتجات التركية، ردًا على سياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لتجمع الوثيقة أكثر من 9300 توقيع على موقع change.org بعد وقت قصير من إطلاقها اليوم.





ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، هاجمت العريضة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بسبب صلاته بالمنظمات الإرهابية من جماعات الإسلام السياسى، لاسيما حماس والفصائل السورية المسلحة.

وذكرت العريضة أن: "الفرنسيين يدافعون عن القيم والحرية والمساواة والأخوة، المثل التى يحرص الرئيس أردوغان على منعها عن شعبه"، مضيفة "لن نحارب الكراهية بمزيد من الكراهية، ولن نخلق استفزازات، الإرهابيون يعملون بتمويل من دول إرهابية صديقة مثل تركيا، سنستخدم أدواتنا القوية والفعالة وغير العنيفة لقطع تمويل أردوغان، حتى لا يقطع رؤوسنا مرة أخرى".

واختتمت العريضة مؤكدة على أن "توقيع هذه العريضة، سيعيد تأكيد أننا لا ندعم سياسة أردوغان الخارجية، ونتعهد بمقاطعة أى منتجات مصنوعة فى تركيا حتى تتوقف الأخيرة عن إثارة كراهية المسلمين ضد المسيحيين".

وتأتى عريضة الشعب الفرنسى بعد تحريض الرئيس التركى أردوغان ضد نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ودعوته إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، بدعوى اضطهاد المسلمين، والإساءة إلى الإسلام.

واستنادًا إلى إحصائيات معهد الإحصاء التركى الرسمى، فإن فرنسا هى أكبر عاشر مصدر إلى تركيا وسابع أكبر سوق للصادرات التركية، كما تعد السيارات الفرنسية من بين السيارات الأكثر مبيعاً فى تركيا.