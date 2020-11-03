ترامب واثق من الفوز: نحقق تقدمًا فى كل مكان 

أبدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تفاؤله بفرصته فى الفوز مع بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، متوقعًا أن يحقق انتصارات كبيرة على خصمه الديمقراطى جو بايدن فى ولايات رئيسية مثل فلوريدا وأريزونا.





وفى تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" خلال مقابلة عبر الهاتف، قال ترامب: "يراودنا شعور جيد للغاية". وأضاف ترامب، معددًا الولايات الحاسمة بالنسبة للانتخابات: "نعتقد أننا نحقق فوزًا كبيرًا جدًا فى تكساس وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وفى كل مكان". ويؤكد الرئيس ترامب أنه سيفوز بالانتخابات، قائلاً إنه سيعلن عن ذلك "عندما يكون هناك نصر". كما ندد الرئيس بالإعلام المتحيز واليسار المتشدد، مؤكدًا على نفس المسائل الأساسية التى ركز عليها فى إطار دفاعه عن ضرورة إعادة انتخابه لتولى السلطة لولاية ثانية. كما وصف الرئيس الأمريكى التأخر فى فرز ملايين الأصوات التى أرسلت عبر البريد بحلول الأربعاء، بأنها أمر "فظيع وخطير".

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