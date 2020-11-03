على طريقته الخاصة .. ديوان ولي عهد أبوظبي يحتفي بيوم العلم.. فيديو

احتفى ديوان ولي عهد أبوظبي بمناسبة اليوم بـ " يوم العلم " الذى يوافق 3 من نوفمبر من كل عام، برفع العلم فى الحادية عشر من صباح اليوم على ديوان أبو ظبي بساحة الديوان.

وجرت مراسم رفع العلم التي تخللها عزف السلام الوطني بمشاركة مديري الإدارات والأقسام وموظفي ديوان ولي العهد بحضور جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقال جبر السويدي " إن علم الدولة هو رمز عزتها ومجدها ووحدتها وتضحياتها"، مشيرًا إلى أن إلى أن الاحتفاء بيوم العلم مناسبة لترسيخ معاني الوحدة والولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة وتأكيد التمسك بالقيم والمبادئ الثابتة الأصيلة التي قامت عليها و أرساها المؤسسون طيب الله ثراهم ".

وأضاف " في يوم العلم نجدد العهد بمضاعفة الجهد والعمل كي يظل العلم شامخا في ميادين النهضة والتقدم وكي تواصل دولة الإمارات إسهاماتها في إثراء مسيرة العطاء لما فيه خير مواطنيها والإنسان في كل مكان ".

وأشار مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي إلى أن مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم تجسد صورا مشرقة للتلاحم والترابط المجتمعي الوطني تفيض بمعاني الفخر والاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات على جميع المستويات، وإستذكار الجهود المخلصة التي بذلها الآباء المؤسسون الذين رفعوا راية الوطن وضحوا من أجل عزه ورفعته و التي تشكل معينا لا ينضب نستقي منه حب الوطن والانتماء إليه.

من جانبهم أعرب موظفو ديوان ولي عهد أبوظبي عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية مؤكدين أن يوم العلم مناسبة ترسخ معاني الوفاء لمسيرة الدولة المباركة.