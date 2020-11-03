ترامب يكشف عن الولايات التي سينتصر فيها على بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله وثقته بأنه سيفوز في الانتخابات الأمريكية التي تنطلق خلال ساعات.

وقال ترامب إن حملته واثقة من الفوز في ولاية تكساس وفلوريدا وأريزونا، معربًا عن توقعاته بأنه سيبلي بلاء حسنًا في كارولينا الشمالية وبنسلفانيا.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الإلكترونية، فإن جميع الولايات الخمس التي ذكرها ترامب ساعدته في تحقيق النصر على المرشحة الديمقراطية الخاسرة، هيلاري كلينتون، في انتخابات عام 2016.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نشعر بأن وضعنا جيد جدًا لدينا حشود لم تكن لدى أي شخص من قبل... أعتقد أن هذا يفسر الكثير من الأصوات التي سنحصدها وسوف نرى ذلك قريبًا جدًا.