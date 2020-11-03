قال المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري "بشار جرار"، أن وصول المرشح الرئاسي "جو بايدن" التابع للحزب الديموقراطي إلى سدت الحكم بامريكا، سيجلب الدولة تنهر وسيستشري بها الخراب.
وأوضح "بشار جرار"، خلال لقاء له مع موقع "دوت الخليج"، أنه في حال وصول " جو بايدن" إلى مقعد الرئاسة الأمريكية سيسلم السلطة إلى التيار اليساري الذي يسيطر علىه الحزب الديموقراطي ، مما سيؤدي إلى تدمير النظام الأمريكي بسبب الأفكار اليسارية التي يعتنقها أنصار بايدن .
وأفاد عضو الحزب الجمهوري، أن " جو بايدن"، كان أحد الأشخاص الذين ايدوا الحرب على العراق و ساهموا في التخطيط الذي أدى إلى دمار بعض الدول العربية، لافتا الي أنه يحمل أفكار تخريبية ضد العالم العربي.
وأشار إلى أن هناك قضايا فساد تلاحق " بايدن" وابنه خلال الفترة الماضية كما اتضح في التسريبات الاخيرة، موضحا أن شقيق "بايدن" كان أحد أهم المستفيدين من حرب العراق وحقق مليارات من خلال إنشاء شركة بناء وتعمير هناك بعد تخريبها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المحلل السياسي العضو بالحزب الجمهوري "بشار جرار ": وصول جو بايدن للحكم سيؤدي إلى انهيار أمريكا لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.