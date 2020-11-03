المحلل السياسي العضو بالحزب الجمهوري "بشار جرار ": وصول جو بايدن للحكم سيؤدي إلى انهيار أمريكا لهذا السبب

قال المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري "بشار جرار"، أن وصول المرشح الرئاسي "جو بايدن" التابع للحزب الديموقراطي إلى سدت الحكم بامريكا، سيجلب الدولة تنهر وسيستشري بها الخراب.



وأوضح "بشار جرار"، خلال لقاء له مع موقع "دوت الخليج"، أنه في حال وصول " جو بايدن" إلى مقعد الرئاسة الأمريكية سيسلم السلطة إلى التيار اليساري الذي يسيطر علىه الحزب الديموقراطي ، مما سيؤدي إلى تدمير النظام الأمريكي بسبب الأفكار اليسارية التي يعتنقها أنصار بايدن .



وأفاد عضو الحزب الجمهوري، أن " جو بايدن"، كان أحد الأشخاص الذين ايدوا الحرب على العراق و ساهموا في التخطيط الذي أدى إلى دمار بعض الدول العربية، لافتا الي أنه يحمل أفكار تخريبية ضد العالم العربي.



وأشار إلى أن هناك قضايا فساد تلاحق " بايدن" وابنه خلال الفترة الماضية كما اتضح في التسريبات الاخيرة، موضحا أن شقيق "بايدن" كان أحد أهم المستفيدين من حرب العراق وحقق مليارات من خلال إنشاء شركة بناء وتعمير هناك بعد تخريبها.

