إقبال غير مسبوق.. الناخبون الأمريكيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.. صور

بنسبة مشاركة وإقبال غير مسبوق، مازال الناخبون الأمريكيون يدلون بأصواتهم في انتخابات حاسمة ومصيرية غير مسبوقة، للاختيار بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

واصطف الناخبون في طوابير طويلة قبل فجر اليوم الثلاثاء مع فتح صناديق الاقتراع في بعض الولايات الشرقية في السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأدلت أعداد قياسية من الأمريكيين، ما يقرب من 100 مليون، بأصواتهم بالفعل في وقت مبكر بسبب المخاوف من تأخيرات خدمة البريد والمخاوف من انتشار كورونا المستجد "كوفيد – 19" في أماكن الاقتراع المزدحمة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بفرص فوزه بفترة ولاية ثانية، وتفاخر بحجم الحشود التي حضرت التجمعات الانتخابية حيث تمكن من حضور 10 فعاليات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، منها 4 تجمعات أمس الإثنين.

وقال ترامب، خلال اتصال هاتفي مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، إن حملته تشعر بالثقة بأن فرص فوزه في ولايات تكساس وفلوريدا وأريزونا "كبيرة جدا" وتوقع أنه سيحقق نتائج جيدة في نورث كارولينا وبنسلفانيا.

جميع الولايات الخمس هي التي ساعدت في دفع ترامب إلى النصر في عام 2016.

ولدى سؤاله عن عدد أصوات المجمع الانتخابي التي سيفوز بها، قال ترامب إنه يتوقع تجاوز 306، وهو العدد الذي حصل عليه في أول ترشحه للبيت الأبيض قبل أربع سنوات.

ويتمتع الديمقراطيون بميزة على الجمهوريين خلال الانتخابات بعد أسابيع من التصويت المبكر، وأعرب الجمهوريون عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن فرص ترامب في الفوز في ولاية أريزونا، حيث تفوق الديمقراطيون للمرة الأولى على الجمهوريين في التصويت المبكر.