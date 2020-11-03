كاد أن يبكي .. ترامب يتأثر خلال تجمع في ميشيجان عشية التصويت

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، حشدًا من أنصاره في ولاية ميشيجان بألا يجعلوه يتأثر ويبكي، وذلك خلال هتافهم مرارًا وتكرارًا بالقول "نحبك".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ترامب، الذي كان يرتدي قبعة MAGA الخاصة به، أمام حشد كبير من المؤيدين في جراند رابيدز: "لا تجعلوني أبكي.. لا تجعلوني أبكي.. إذا بدأت في البكاء، فسيكون لديهم قصة كبيرة. سيقولون إن الرئيس انهار وبكى، ولا أعرف ما إذا كان هذا مفيدًا لنا.. ربما يرفعني أربع أو خمس نقاط، لكنني لا أهتم".

وفي حديثه عن يوم الانتخابات، أوضح ترامب للجمهور: "أعتقد أننا سنفوز بكل شيء.. أعتقد أن الغد سيكون أحد أعظم الانتصارات في التاريخ".

وأكد "هذا ليس حشد لشخص سيفقد ولاية ميشيجان. هذا ليس حشد لصاحب المركز الثاني"، مضيفا: "نريد فوزا كبيرا.. ليس مجرد فوز.. إنما فوز كبير".

وبرغم تقدم منافسه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، إلا أن ترامب قال "إنه لن يفوز.. لا أعتقد حقًا أنه سيفوز".

وكان برفقة ترامب كل من أنجاله دونالد ترامب جونيور وصديقته كيمبرلي جيلفويل وإريك ترامب ولارا ترامب وتيفاني وإيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

وأكد للحشد مجددا: "بغض النظر عما سيحدث غدًا أنا فخور جدًا بكم جميعًا".. لكنه أضاف: "إذا لم أفز، فلن أتحدث إليكم مرة أخرى".