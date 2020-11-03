بعد تقديم أوراقه للجنة الانتخابات.. اعتقال مرشح رئاسي في أوغندا..صور

اعتقلت السلطات الأوغندية اليوم الثلاثاء، المرشح الرئاسي المعارض بوبي واين، وذلك بعد تسليمه أوراق ترشحه إلى هيئة الانتخابات في البلاد، بحسب ما أعلنه حزبه.

وبحسب قناة "فرانس 24"، يهدف واين (38 عاما)، الموسيقي الذي تحول إلى سياسي واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، إلى إنهاء حكم يويري موسيفيني لأكثر من ثلث قرن، مما يجعله ثالث أطول رئيس يحكم في إفريقيا. ومن المقرر إجراء الانتخابات في فبراير من العام المقبل.

وقال جويل سينيوني، المتحدث باسم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض:"لقد استخدموا (الشرطة) مطرقة وكسروا نوافذ سيارته وأخرجوه بالقوة ... وضعوه في سيارتهم وذهبوا" لا أعرف لماذا تم القبض على واين.

وقال المتحدث باسم الشرطة لوك أويسيجيري إنه لم يتلق بعد إحاطة بشأن الاعتقال ووعد بالتعليق في وقت لاحق.

وأشارت القناة إلى أنه بحكم كونه صغير السن في مرحلة الشباب وموسيقاه اكتسب واين عددًا كبيرًا من الأتباع في الدولة الفتية نسبيًا التي يبلغ عدد سكانها 42 مليون نسمة، مما أدى إلى زعزعة حزب حركة المقاومة الوطنية الحاكم وشن حملة أمنية على أنصاره.

وقال واين في خطاب بعد أن سُمح له بالترشح للرئاسة ولكن قبل إلقاء القبض عليه، إنه يهدف إلى "إنقاذ موسيفيني من نفسه".

وأوضح: "بالنسبة لك سيد موسيفيني، بما أنك فشلت في السيطرة على جشعك وشهوتك للسلطة، فإن جيلنا مصمم على إنقاذك من نفسك وإيقاف دكتاتوريتك البالغة من العمر 35 عامًا".