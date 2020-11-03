عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: أزمة كورونا أفقدت ترامب الكثير من شعبيته

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، أن أزمة كورونا التي تشهدها امريكا حاليا، افقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من شعبيته في الشارع الأمريكي وذلك بعد وفاة ٢٥٠ الف شخص بهذا الوباء، كما أن الرئيس الأمريكي نفسه أصيب بذلك المرض شخصيا.



وأوضح "مهدي عفيفي" خلال لقاءه مع موقع دوت الخليج، أن الرئيس "ترامب"، فشل في التحكم بأزمة كورونا وهو ما أدي إلى خروجها عن السيطرة حتى وصلت إلى البيت الأبيض، وفقد الآلاف الأمريكيين أرواحهم بسببها.



وأرجع العضو بالحزب الديمقراطي، سبب تفشي فيروس كورونا بأمريكا إلى تجاهل وتهاون الرئيس دونالد ترامب، بهذا المرض وعدم اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من هذا الوباء الذي أصاب حوالي 10 مليون مواطن أمريكي في غضون الأشهر الماضية بحسب التقارير الطبية الواردة.



وأفاد مهدي عفيفي"، بأن سياسة القطيع التي نفذها ترامب أدت إلى تفشي الوباء أكثر بالبلاد، مما كلف أمريكا المليارات إنقاذا لبعض الصناعات التي كادت تفلس بسبب أزمة فيروس كورونا، علاوة على زيادة البطالة بشكل كبير وهائل ، وهذا الأمر أفقده الكثير من شعبية ترامب لدى المواطن الأمريكي.



وأشار" عفيفي"، إلى أن الرئيس ترامب اعتراف لأحد الإعلاميين بأنه لم يتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة كورونا وأنه لم يكن يعلم بأن هذا الوباء ستفشى بهذه الطريقة.