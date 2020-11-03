انتخابات أمريكا.. الناخبون يصطفون في طوابير طويلة لتحديد الرئيس الفائز.. صور

تشكلت طوابير طويلة ضخمة خارج مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقرر الأمة اليوم الثلاثاء، من سيكون الرئيس المقبل.
ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توضح أن العملية الانتخابية في عدد من الولايات الأمريكية تمشي بوتيرة سريعة في اليوم الفاصل من الانتخابات الأمريكية لتحديد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم.
وبذل الناخبون قصارى جهدهم للخروج إلى مراكز الاقتراع في وقت ينفشى فيه فيروس كورونا، حيث أدلوا بأصواتهم في السباق بين المرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب والمنافس الديمقراطي جو بايدن.
وتشكلت الطوابير وسط تنبؤات بأعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ قرن، إذ صوت أكثر من 100 مليون شخص في التصويت المبكر حتى أمس الاثنين وفقًا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن بايدن متقدمًا في السباق، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لكن الولايات النهائية قد تثبت دورها المحوري في تحديد الفائز.
وكانت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيقضي ليلة الانتخابات من داخل البيت الأبيض، برفقة إدارته.
وقالت ماكيناني في تصريحات على الهواء مباشرة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ردًا على سؤال حول مكان تواجد ترامب خلال الانتخابات: "سنكون معًا.. سنكون في البيت الأبيض بواشنطن".
كما كان يخطط لإقامة مأدبة غداء لمئات الضيوف في البيت الأبيض بعد انتهاء التصويت في الانتخابات.
ووفقًا للمصادر، فإن مستشاري ترامب رفضوا خططه لإقامة هذه المناسبة في فندق "ترامب هوتيل"، وذلك بسبب حظر تجمع أكثر من 50 شخصًا في قاعة واحدة داخل فنادق واشنطن.
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