خامنئى : لا يعنينا فوز ترامب أو بايدن

وفى خطاب متلفز بمناسبة ذكرى مولد النبى محمد، قال خامنئى، إنه حال فوز دونالد ترامب أو جو بايدن "قد تقع بعض الأحداث، لكن ذلك لن يعنينا"، مشددًا على أن سياسة إيران "محسوبة وواضحة ولا تتأثر بقدوم الأشخاص أو رحيلهم".
ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، اعتبر خامنئى أن النظام الأمريكى يعانى "من انحطاط سياسى ومدنى شديد، إضافة إلى انحطاط أخلاقى"، متوقعًا أن "هذه الإمبراطورية لن تدوم طويلا".
ويتزامن خطاب المرشد الإيرانى مع ذكرى الاعتداء على السفارة الأمريكية فى طهران عام 1979، واحتجاز دبلوماسيين أمريكيين كرهائن، الأمر الذى أدى وقتذاك إلى قيام واشنطن بقطع علاقاتها مع إيران.
وفى إشارة لهذه الواقعة، قال خامنئى، إنه كان "شيئا رمزيًا ضد الغطرسة الأمريكية"، وأنه فى ذلك الوقت كان تصرفًا "مناسبًا وحكيمًا تمامًا".
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