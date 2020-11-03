لافروف لسيد البيت الأبيض الفائز: روسيا مستعدة لأى سيناريو مقبل

وفى تصريحات لـ "كومرسانت" الروسية، أشار لافروف إلى أن موسكو ليس لديها أى آمال كبيرة حيال علاقاتها مع واشنطن، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية.
وتأتى تصريحات لافروف تزامنًا مع فتح أبواب مراكز الاقتراع للناخبين الأمريكيين، اليوم الثلاثاء، لاختيار رئيس للولايات المتحدة، وسط منافسة محتدمة بين الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، وخصمه الديمقراطى جو بايدن.
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