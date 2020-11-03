بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بولاية آلاسكا

أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل، ببدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى ولاية آلاسكا.



أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل، ببدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى ولاية آلاسكا. وبذلك وصل إجمالى الولايات التى بدأت التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 48 ولاية والعاصمة واشنطن.

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