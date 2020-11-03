احذر من المعلومات المضللة.. إجراءات غير مسبوقة من "فيسبوك" و"تويتر" خلال الانتخابات الأمريكية

كشفت شركتا "تويتر" و"فيسبوك" عن خطتهما لمواجهة الأخبار المضللة حول "الانتصار المبكر" في الانتخابات الأمريكية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقالت الشركتان إنهما يخططان لوضع علامة التأكد من المنشور على المنشورات التي ستتضمن إعلان الفائز في الانتخابات الأمريكية قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وذكرت شركة "تويتر" أنها ستضع علامة "التحذير" على المنشورات التي ستتضمن إعلان فوز أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة قبل إعلان النتائج.

وأوضحت الشركة أنها ستعتمد النتيجة الرسمية للانتخابات بعد إعلانها من الهيئة العامة للانتخابات الأمريكية أو بعد اعتمادها من أحد وسائل الإعلام الأمريكية بمن فيها فوكس نيوز، وسي.إن.إن، ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضافت الشركة: "نحن نؤمن بأن هذا هو الشيء الصحيح لفعله للحفاظ على نزاهة الحديث حول الانتخابات أثناء التصويت وقبل إعلان النتائج من قبل السلطات المحلية".

وتابعت: "سنمنح الأولوية للانتخابات الرئاسية لأنه قد يكون هناك مشكلات مهمة تتعلق بالمعلومات المضللة".

من جانبها، أكدت شركة "فيسبوك" أنها ستقوم بالشيء نفسه عبر تطبيق الفيسبوك وانستجرام، مشيرة إلى أنها ستضع على المنشورات الخاصة بإعلان فوز الناخبين مبكرًا جملة "التصويت لا يزال جاريًا. الفائز في الانتخابات الأمريكية لعام 2020 لم يتم تحديده بعد".