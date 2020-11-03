الجزائر تعلن إصابة الرئيس تبون بفيروس كورونا.. وهذه تطورات حالته الصحية

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم، الثلاثاء، إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدة أن حالته الصحية في تحسن.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان صادر اليوم، "يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد - 19 المستجد".

وأضافت "يُطمئن الطاقم الطبي بأن الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نُقِل الأربعاء الماضي، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من نقله إلى المستشفى.

ودخل تبون إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، بعد خضوعه للحجر الصحي، عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأكد تبون بعدها أن حالته الصحية مستقرة، وأنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.