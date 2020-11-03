خيبة أمل لـ ترامب.. استطلاع: بايدن يتقدم بفارق ضئيل في ست ولايات متأرجحة

حقق المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تقدمًا ضئيلًا على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في 6 ولايات متأرجحة، وفقًا لاستطلاع صادر عن CNBC / Change Research.

ووفقًا لصحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية، أظهر الاستطلاع الذي صدر أمس الإثنين أن بايدن يمتلك تقدما ضئيلا عن ترامب في كل من ولايات أريزونا وفلوريدا وميشيجان ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، والتي فاز بها الرئيس الأمريكي في عام 2016.

ومع ذلك، فإنه يظهر سباقًا على مسافة قريبة مع الرئيس في معظم الهيئة الانتخابية.

وأظهر استطلاع وطني منفصل للجهة نفسها أن بايدن يتقدم على ترامب بهامش 52٪ إلى 42٪.

وشمل استطلاع الرأي في الولاية المتأرجحة 3328 شخصا من الخميس إلى الأحد، وهامش خطأ يزيد أو ينقص 1.7 نقطة مئوية.

أما المسح الوطني، الذي تم إجراؤه على نفس الإطار الزمني، والذي لديه حجم عينة من 1880 ناخبًا محتملًا بهامش خطأ يزيد أو ينقص 2.26 نقطة مئوية.

وتظهر استطلاعات الرأي في المرحلة الأخيرة قبل يوم الانتخابات مسافة بين ترامب وبايدن، ولكن لا يمكن التغلب عليها بأي حال من الأحوال.

في حين أن المنافسة في أريزونا وفلوريدا ونورث كارولينا وبنسلفانيا تبدو متقاربة، فإن لدى ترامب مساحة أكبر للتعويض عنها في ميشيجان وويسكونسن، وهما ولايتان ساعدته في دفعه إلى البيت الأبيض عام 2016.

ومن غير الواضح إلى أي مدى ستغير أي تحولات متأخرة في معنويات الناخبين السباق الرئاسي هذا العام، في انتخابات أدلى فيها الأمريكيون بأصواتهم مبكرًا أو عن طريق البريد بأرقام مذهلة، إذ قال 68٪ من المشاركين في الاستطلاعات الوطنية ودراسات الولايات المتأرجحة إنهم صوتوا بالفعل.

ويعول ترامب ومنافسه جو بايدن، على كسب أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة، التي تؤمن لأحد منهم الفوز في الانتخابات والوصول إلى كرسي البيت الأبيض.