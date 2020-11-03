الأردن يسجل 4833 إصابة جديدة و54 وفاة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4833 إصابة جديدة بوباء كورونا في حصيلة قياسية أخرى؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 86576.

كما سجلت الوزارة 54 وفاة جديدة، ليرفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 967.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 215 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا 1565 حالة، منهم 374 حالة على أسرّة العناية، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

ورصدت الوزارة 135 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة، فيما أُجري 20887 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1934688 فحصًا.