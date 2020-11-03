أعلنت السلطات الصحية في الأردن اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وسجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4833 إصابة جديدة بوباء كورونا في حصيلة قياسية أخرى؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 86576.
كما سجلت الوزارة 54 وفاة جديدة، ليرفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 967.
وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 215 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا 1565 حالة، منهم 374 حالة على أسرّة العناية، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.
ورصدت الوزارة 135 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة، فيما أُجري 20887 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1934688 فحصًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يسجل 4833 إصابة جديدة و54 وفاة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.