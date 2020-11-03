أول مدينة أمريكية تعلن نتيجة التصويت في الانتخابات.. من الفائز؟

سلطت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على التصويت في الانتخابات الأمريكية، في ولاية نيو هامبشير الأمريكية، حيث أعلنت مدينة ديكسفيل نوتش، عن نتائج التصويت فيها لتكون أول مدينة تعلن عن نتائج الانتخابات في البلاد.

وحصل المرشح الديمقراطى جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة التي تم الإدلاء بها اليوم الثلاثاء في انتخابات الرئاسة الأمريكية بمدينه ديكسفيل نوتش.

وحسب "سى إن إن"، خرج جميع الناخبين فى مدينة ديكسفيل نوتش للإدلاء بأصواتهم في الدقائق الأولى بعد منتصف الليل ، لتصبح من أوائل النتائج التى يتم احتسابهم في يوم الانتخابات.

وأضافت "سى إن إن في" أن الناخبين أقبلوا على مراكز لاقتراع في ديكسفيل نوتش للإدلاء بأصواتهم بمجرد فتح صناديق الاقتراع منذ منتضف الليل.

وبعد الإدلاء بجميع بطاقات الاقتراع ، تم فرز الأصوات وإعلان النتائج قبل ساعات من أي ولاية أخرى ، مما يجعلها مكانًا مفضلًا للصحفيين والمراقبين المتحمسين لأي تلميحات عما سيأتي يوم الانتخابات.

وفى عام 2016 ، اختارت مدينة ديكسفيل نوتش المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ، على الرغم من أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز فى النهاية بالرئاسة الأمريكية.