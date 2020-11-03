أمريكا: لا مؤشرات على وجود تدخلات خارجية للتأثير على الانتخابات

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عدم رصد أي مؤشرات على تدخل أو تأثير أي طرف خارجي على أصوات الناخبين في الانتخابات الأمريكية، التي يخوضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، إنه لم يتم حتى الآن تسجيل مؤشرات على تعريض أي طرف خارجي أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة للشبهة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تواجه "تهديدات خارجية عديدة تستهدف نظامها الانتخابي".

وأشار وولف إلى أنه لا مؤشرات حالية تدل على أن أي طرف خارجي نجح في تعريض الأصوات التي تم الإدلاء بها في هذه الانتخابات للشبهة أو التأثير عليها".

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

وسبق أن اتهمت السلطات الأمريكية كلا من روسيا والصين وإيران باتخاذ محاولات للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.