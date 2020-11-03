عقب فرنسا وفيينا.. أول تحرك لـ بريطانيا بعد تحذيرات من هجمات إرهابية محتملة

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى مستوى "حاد وخطير"، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات في فرنسا والنمسا.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، جاء هذا القرار الذي اتخذه المركز المشترك لتحليل الإرهاب "Jtac"، أن خطر الإرهاب عاد إلى ثاني أعلى درجة له، مما يعني أن أي هجوم يُعتبر "مرجحًا للغاية" بعد أن كان "محتملا".

وكان المركز قد خفض بشكل غير متوقع مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا إلى حد كبير في نوفمبر الماضي، بعد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، حيث كان قبل ذلك مرفوعا إلى درجة حاد أو أعلى خطرا منذ أغسطس 2014.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت فرنسا سلسلة من الهجمات الإرهابية عندما قُتل مدرس في باريس بعد أن عرض رسومًا كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، لكن ظهرت نقطة التحول ليلة أمس الاثنين، إذ وقع هجوم بالعاصمة النمساوية فيينا، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بمن فيهم المنفذ.

وقالت وكالات الاستخبارات في وقت سابق إنه من المتوقع أن تكون المملكة المتحدة "يقظة بشكل خاص" في أعقاب هجوم فيينا ، خاصة وأن إنجلترا تستعد لإغلاق الخميس المقبل.

وفي الشهر الماضي، قال رئيس جهاز المخابرات البريطانية الداخلية MI5، كين ماكالوم، إن جهاز الأمن أحبط "27 مؤامرة إرهابية كانت في مراحلها الأخيرة لتنفيذها في المملكة المتحدة.