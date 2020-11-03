بعد هجمات فيينا.. إيطاليا تطرح اقتراحا لمكافحة الإرهاب في أوروبا

عرض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، قانونًا أوروبيًا لمكافحة الإرهاب، وذلك عقب وقوع هجمات إرهابية في العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس.

وقال دي مايو عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إنه يجب فرض قانون أوروبي لمكافحة الإرهاب، على غرار القانون الأمريكي (باتريوت اكت)، مضيفًا: "علينا اتخاذ تدابير قد تجنب وقوع هجمات مأساوية كالتي وقعت في نيس" حيث قتل ثلاثة أشخاص قبل خمسة أيام و"فيينا" حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم مساء الإثنين، وفقًا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع: "علينا أن نبدأ بالتفكير بشيء أكبر يشمل كل الاتحاد الأوروبي: قانون أوروبي لمكافحة الإرهاب على النموذج الأميركي مثلا لأننا اليوم أبناء شعب أوروبي واحد".

وأردف: "أمن دولة هو أمن الدول الأخرى كافة. سأتطرق إلى الموضوع مع نظرائي في الأيام المقبلة. فلنبقى موحدين ضد أي شكل من أشكال الإرهاب والتعصب".

وقانون "باتريوت" الأمريكي الذي اقر في 2001 غداة الاعتداءات الدامية في الولايات المتحدة، يعدل بعضا من الحريات الأساسية ويسمح بهامش مناورة أكبر لوكالات الاستخبارات للتحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب.

وقال دي مايو "من الواضح أنه لا يمكن لأوروبا وإيطاليا الاستمرار في استخدام العبارات نفسها الظرفية" حيال الهجمات التي وقعت في الأيام الماضية.

وأوضح "يجب مواجهة المشاكل. على الاتحاد الأوروبي تعزيز مستويات أمنه" منها "تشديد الرقابة على المساجد بالتعاون مع الأوساط الإسلامية والإسلام المعتدل الذي لطالما دان" الاعتداءات.