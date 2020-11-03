الاردن يسجل رقم قياسي باصابات كورونا تجاوز 5800 اصابة و 47 وفاة

جي يب سي نيوز :- سُجِّلت في الاردن 5877 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (3361) في محافظة العاصمة عمّان.

- (623) في محافظة إربد، منها (290) في الرمثا.

- (197) في محافظة معان، منها (12) في البترا.

- (107) في محافظة العقبة.

- (75) في محافظة جرش.

- (58) في محافظة الطفيلة.

- (884) في محافظة الزرقاء.

- (294) في محافظة البلقاء.

- (108) في محافظة عجلون.

- (87) في محافظة الكرك.

- (75) في محافظة المفرق.

- (8) في محافظة مأدبا.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (81,743) حالة.

- سُجّلت (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (913) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (217) حالة، فيما غادرت (118) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,693) حالة، منهم (289) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (33,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,913,801) فحصاً.



إجراءات أخرى:



• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).