الاردن يسدد سندات اليوروبوند بقيمة 25ر1 مليار دولار

المدينة نيوز :- سددت الحكومة، سندات اليوروبوند المكفولة من الحكومة الأميركية والتي استحقت على الحكومة بتاريخ 30/10/2020 بقيمة 25ر1 مليار دولار أميركي.

وقالت وزارة المالية، اليوم الأحد، إنه تم تحويل المبلغ من حساب الخزينة بتاريخ 27/10/2020 ، مبينة ان إجمالي الدين العام سينخفض بقيمة 250ر1 مليار دولار مع نهاية شهر تشرين الأول 2020.

وتوقعت الوزارة ان تتراجع نسبة إجمالي دين الحكومة المركزية بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) لتبلغ 4ر82 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في نهاية تشرين الأول 2020.

--(بترا)

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