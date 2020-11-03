وفى تصريحاته لصحيفة "كومرسانت" الروسية، قال لافروف: "نحن بالطبع نشعر بقلق من تدويل النزاع فى إقليم ناغورنى قره باغ، وإشراك مسلحين من الشرق الأوسط فيه".
وأضاف: "دعونا مرارًا تلك الأطراف الخارجية لاستغلال إمكانياتهم من أجل قطع نقل المرتزقة، الذين يقترب عددهم فى منطقة النزاع من ألفى شخص، بحسب المعلومات المتوفرة".
وأشار الوزير الروسى إلى أنه تم التطرق إلى هذه القضية خلال محادثات هاتفية أجراها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان، يوم 27 أكتوبر الماضى، والاتصالات الدورية مع الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان.
كما أكد أن بلاده تواصل "تمرير موقفها بإصرار" حول هذه القضية عبر قنوات مختلفة، وأن روسيا ستواصل العمل مع تركيا لوقف تمرير السيناريو العسكرى فى قره باغ.
وقال لافروف: "لم نخف أبدًا ولا نخفى الآن أننا نرفض تسوية الأزمة من خلال استخدام القوة، ونسعى إلى إنهاء الأعمال القتالية فى أسرع وقت ممكن. فمن المهم جدا بالنسبة للطرفين وشركائهما الخارجيين احترام الاتفاقات حول وقف إطلاق النار بشكل صارم وتشكيل آلية لمراقبته واستئناف العملية التفاوضية الجوهرية مع جدول أعمال دقيق".
وأضاف الوزير أنه "على الرغم من أنه لم يتم التوصل لتحقيق هدنة صارمة فورا، لكننا سنواصل استغلال كل النفوذ المتوفر لدينا فى المنطقة، وسنعمل مع الشركاء الأتراك لوقف التمرير اللاحق للسيناريو العسكرى وترتيب الحوار بين الطرفين وإقناع باكو ويريفان بالجلوس حول طاولة المفاوضات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف : أعداد مرتزقة تركيا ارتفعت إلى 2000 مقاتل فى قره باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.