لافروف : أعداد مرتزقة تركيا ارتفعت إلى 2000 مقاتل فى قره باغ

كشف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، عن وجود ما يقرب من 2000 من المرتزقة التابعين لتركيا فى إقليم ناغورنى قره باغ، لافتًا إلى أن بلاده ستواصل العمل مع أنقرة لحل النزاع سلميًا.





وفى تصريحاته لصحيفة "كومرسانت" الروسية، قال لافروف: "نحن بالطبع نشعر بقلق من تدويل النزاع فى إقليم ناغورنى قره باغ، وإشراك مسلحين من الشرق الأوسط فيه".

وأضاف: "دعونا مرارًا تلك الأطراف الخارجية لاستغلال إمكانياتهم من أجل قطع نقل المرتزقة، الذين يقترب عددهم فى منطقة النزاع من ألفى شخص، بحسب المعلومات المتوفرة".

وأشار الوزير الروسى إلى أنه تم التطرق إلى هذه القضية خلال محادثات هاتفية أجراها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان، يوم 27 أكتوبر الماضى، والاتصالات الدورية مع الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان.

كما أكد أن بلاده تواصل "تمرير موقفها بإصرار" حول هذه القضية عبر قنوات مختلفة، وأن روسيا ستواصل العمل مع تركيا لوقف تمرير السيناريو العسكرى فى قره باغ.

وقال لافروف: "لم نخف أبدًا ولا نخفى الآن أننا نرفض تسوية الأزمة من خلال استخدام القوة، ونسعى إلى إنهاء الأعمال القتالية فى أسرع وقت ممكن. فمن المهم جدا بالنسبة للطرفين وشركائهما الخارجيين احترام الاتفاقات حول وقف إطلاق النار بشكل صارم وتشكيل آلية لمراقبته واستئناف العملية التفاوضية الجوهرية مع جدول أعمال دقيق".

وأضاف الوزير أنه "على الرغم من أنه لم يتم التوصل لتحقيق هدنة صارمة فورا، لكننا سنواصل استغلال كل النفوذ المتوفر لدينا فى المنطقة، وسنعمل مع الشركاء الأتراك لوقف التمرير اللاحق للسيناريو العسكرى وترتيب الحوار بين الطرفين وإقناع باكو ويريفان بالجلوس حول طاولة المفاوضات".