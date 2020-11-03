الأمن الداخلى : لا يوجد مؤشرات على تدخل خارجى بالانتخابات الأمريكية

وكانت أصابع الاتهام وجهت إلى روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التى فاز بها الرئيس الحالى دونالد ترامب. وانطلقت اليوم الثلاثاء عمليات التصويت المباشر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى يتنافس فيها الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكى السابق، المرشح الديمقراطى جو بايدن.

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