تهديدات بإغلاق واشنطن إذا رفض ترامب نتيجة الانتخابات

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، قالت تلك الجماعات التى تسمى "شات داون دى سى"، والمناهضة لترامب، إنها ستغلق العاصمة الأمريكية إذا رفض ترامب ترك منصبه.
وأفادت الصحيفة بأن الجماعة اليسارية نشرت خطة على موقعها الإلكترونى هدفها "ضمان ترك ترامب البيت الأبيض حال عدم انتخابه"، مؤكدة أنها بدأت فى عمليات تدريب على أنشطتها ذات الصلة، وذلك منذ عدة أشهر.
فيما قالت المتحدثة باسم شرطة واشنطن، إنه ليس لديها معلومات محددة عن تهديدات موثوقة، إلا أنها أشارت فى الوقت ذاته إلى أنها ستعمل على تعزيز وجود الشرطة فى مراكز الاقتراع وزيادة عدد الدوريات.
ويواصل الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الاقتراع للاختيار بين الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، الذى يترشح لولاية ثانية، وخصمه الديمقراطى جو بايدن، فى انتخابات رئاسية تاريخية تشهد انقسامًا كبيرًا.
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