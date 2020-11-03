عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: الولايات المتحدة تعيش مشهدا غير مسبوق والأضخم من نوعه

قال المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري "بشار جرار"، إن انتخابات الرئاسة الأمريكية الحالية تعد الأكبر في تاريخها وتشهد حشدا غير مسبوق من الناخبين.

وأوضح "بشار" أن نسبة التصويت وصلت منذ عدة أيام إلى نحو 90 مليون صوت في عدد من الولايات الأمريكية، في مشهد انتخابي غير مسبوق لكافة الولايات الأمريكية.

وراجع عضو الحزب الجمهوري، هذا الأمر إلى عملية الاستقطاب الدائرة منذ فترة طويلة بين مؤيدي ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك خوفا على مصير أمريكا للوقوع في يد غير أمينة في حال عدم نجاح " ترامب" مجددا.

ويتمنى " بشار" فوز الرئيس الأمريكي الحالي" ترامب"، لكونه رئيسا خرج من بين عامة الشعب وليس من رحم أي قوة سياسية التي يحاوطها الفساد، معتقدا أن ترامب هو الافضل في قيادة امريكا بشكل أفضل من مرشحه المنافس بايدن.