انتخابات أمريكا.. أريزونا أمام ورطة احتساب الأصوات بعد غلق الصناديق

كشفت سكرتيرة ولاية أريزونا الأمريكية، كاتي هوبز، عن ما سيتم فعله في الأصوات التي ستصل غدا أو بعد غدٍ من عملية التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة.

وقالت هوبر لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن جميع الأصوات التي ستصل غدا أو بعد غدٍ من عملية التصويت المبكر لن يتم احتسابها.

وأضافت "نحن بحاجة إلى عدة أيام لاحتساب كل الأصوات والنتيجة النهائية لن تعلن الليلة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن أنها ستكافح تمامًا لضمان احتساب كل صوت قبل الإعلان عن أي نتيجة ليلة الانتخابات.

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب الانتهاء من النتائج مع الفائز بحلول ليلة الثلاثاء على أبعد تقدير.

ورفض ترامب أمس الاثنين، مواصلة عد الأصوات بعد الانتخابات، قائلًا "عندما تغلق صناديق الاقتراع سيقوم محامينا في العمل".