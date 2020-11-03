اعتقال شخصين في سويسرا يشتبه بتورطهما في هجوم فيينا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، بأن الشرطة السويسرية ألقت القبض على شخصين قرب مدينة زوريخ، يشتبه بأنهما على صلة بهجوم فيينا الذي وقع أمس الاثنين.

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 18 عملية دهم عقب الهجوم الإرهابي وسط العاصمة فيينا؛ والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم.

وأكدت الشرطة النمساوية، اعتقال 14 شخصا على صلة بهجوم فيينا، لافتة إلى أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 4 قتلى و 22 إصابة.

وأعلنت الشرطة النمساوية، في وقت سابق من اليوم، القبض على شخصين مشتبه بهما في تنفيذ هجوم فيينا.

وكان عدد من المسلحين أطلقوا أمس الاثنين، النار في ستة مواقع مختلفة بوسط فيينا.

ووقع الهجوم قرب كنيس يهودي، إلا أن رئيس الجالية اليهودية في فيينا، أكد أنه "حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا تم استهداف الكنيس".

وأطلقت الشرطة النمساوية عملية مطاردة ضخمة بمشاركة 1000 عنصر أمني للعثور على مهاجم واحد يعتقد أنه لا يزال هاربا، حيث قدمت الدول المجاورة المساعدة.

وذكر رئيس شرطة العاصمة أنه تم قتل مسلح كان يحمل بندقية آلية ومسدسا ومنجلا كان يرتدي حزاما ناسفا مزيفا في الساعة 8:09 مساء بتوقيت أمس الاثنين، بعد حوالي عشر دقائق من بدء إطلاق النار، مشيرا غلى أنه جاري البحث عن شركاؤه.

وأكدت وسائل إعلام نمساوية أن منفذ هجوم فيينا من أصل ألباني ويبلغ 20 عامًا،وأنه معروف للمخابرات وكان يريد السفر إلى سوريا.