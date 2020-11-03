فتح جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات الأمريكية باستثناء ولاية واحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن جميع مراكز الاقتراع في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية افتتحت أبوابها باستثناء ولاية أوريجون الأمريكية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن عدد الناخبين الأمريكيين المسجلين للتصويت في الانتخابات بلغ 240 مليون ناخبًَا، مشيرة إلى أن ولاية أوريجون هي الولاية الوحيدة التي لم يكتمل فيها فتح مراكز الاقتراع ويبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها أكثر من 2.9 مليون ناخب.

وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عدم رصد أي مؤشرات على تدخل أو تأثير أي طرف خارجي على أصوات الناخبين في الانتخابات الأمريكية، التي يخوضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، إنه لم يتم حتى الآن تسجيل مؤشرات على تعريض أي طرف خارجي أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة للشبهة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تواجه "تهديدات خارجية عديدة تستهدف نظامها الانتخابي".

وأشار وولف إلى أنه لا مؤشرات حالية تدل على أن أي طرف خارجي نجح في تعريض الأصوات التي تم الإدلاء بها في هذه الانتخابات للشبهة أو التأثير عليها".