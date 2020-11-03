لأول مرة منذ مايو.. إيطاليا تسجل أكثر من 300 وفاة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، لأول مرة منذ مايو الماضي.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية، 353 وقاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لهذا المؤشر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء الإصابة بالوباء، إلى 39412 حالة وفاة.

كما رصدت الوزارة 28244 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس التوقيت، في زيادة عن أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 759829 حالة حتى الآن.

ولا تزال لومباردي الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا ، حيث أبلغت عن 6804 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في وقت سابق، أنها ستشدد القيود الأسبوع المقبل في محاولة لاحتواء عدوى كورونا، بما في ذلك الحد من السفر بين المناطق الأكثر تضررا وفرض حظر تجول ليلي.