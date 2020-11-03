ناجز وزارة العدل | خطوات الاستعلام عن القضايا برقم القضية والهوية

تعد خدمة ناجز وزارة العدل من أهم الخدمات المقدمة التابعة للوزارة وتعتبر واحدة من أهم المنصات الحكومية الإلكترونية، حيث تهدف وزارة العدل إلى تقديم العديد من الخدمات العدلية إلكترونيًا لتسهيل الوصول إلى خدمات الوزارة في أي وقت ومن أي مكان وتسهيلًا على المستفيدين والمواطنين المقيمين بداخل وخارج المملكة السعودية، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على خطوات الاستفسار عن القضايا إلكترونيًا برقم القضية أو رقم الهوية الوطنية أو برقم الجوال.

وزارة العدل

تعد وزارة العدل من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية حيث هي الوزارة المعنية بالإشراف على المحاكم وكتابات العدل، وتوفير بيئة عدلية قائمة على أسس الشريعة الإسلامية، وذلك من أجل تنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية ونشر ثقافة العدل بين جميع المواطنين في المملكة، وتقدم وزارة العدل السعودية البوابة الإلكترونية التابعة لها والمعروفة ببوابة ناجز الإلكترونية، حيث تضم العديد من الخدمات العدلية التابعة للوزارة، ويتم تحديث وتطوير البوابة بشكل مستمر لكي تشمل جميع الخدمات العدلية بشكل إلكتروني من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطنين والمستفيدين من الخدمات المقدمة.

استعلام عن القضايا من خلال موقع وزارة العدل



قامت وزارة العدل بتوفير خدمة الاستعلام عن قضية من خلال إدخال رقم القضية المراد الاستفسار عنها، حيث تتمثل خطوات الاستعلام عن القضية إلكترونيًا في الآتي:

يجب الدخول على موقع وزارة العدل بوابة ناجز.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الظاهرة في القائمة العلوية في أعلى الصفحة.

اختر خدمة (الاستعلام عن موعد قضية).

اضغط على (الدخول على الخدمة).

ثم قم بإدخال رقم القضية.

قم بإدخال تاريخ القضية بشكل صحيح.

قم بإدخال اسم المحكمة التابع لها.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “بحث”.

بعد إتمام الخطوات السابقة سيقوم النظام تلقائيًا بعرض كافة البيانات و المعلومات الكاملة الخاصة بالقضية المطلوبة، ومعرفة كل ما هو جديد بخصوص هذه القضية التي تم تقديمها بشكل إلكتروني إلى جانب عرض موعد مناقشة القضية بالمحكمة.

الاستعلام عن قضية برقم القضية عبر منصة ناجز

قامت وزارة العدل بتوفير خدمة الاستعلام عن قضية من خلال إدخال رقم القضية، حيث تتمثل خطوات الاستعلام عن قضية عبر منصة ناجز الإلكترونية في الآتي:

أولاً يجب الدخول علي موقع بوابة ناجز الإلكترونية من خلال الإنترنت.

ثم قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن موعد قضية” من بين الخدمات الظاهرة أمامك.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية البحث

قم بإدخال رقم القضية في الخانة المخصصة بشكل صحيح.

قم بإدخال تاريخ القضية بعناية وتأكد من أن يكون التاريخ الذي تم إدخاله هو التاريخ الهجري وليس التاريخ الميلادي.

بعد ذلك قم باختيار المحكمة التابع لها.

في النهاية قم بالضغط على أيقونة “بحث”.

بعد الانتهاء من إجراء الخطوات السابقة سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة أخرى بها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضية التي يتم البحث عنها.

ناجز وزارة العدل استعلام برقم

الهوية

قامت وزارة العدل بتوفير خدمة الاستعلام عن القضية من خلال رقم الهوية، حيث تتمثل خطوات الاستعلام عن القضية إلكترونيًا في الآتي:

أولاً يجب الدخول علي موقع بوابة ناجز الإلكترونية من خلال الإنترنت.

ثم قم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن موعد قضية”.

سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمة فقم بالضغط على أيقونة “الدخول إلى الخدمة”.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي (رقم القضية – سنة القضية بالتاريخ الهجري – اسم المحكمة التابع لها).

بعد إدخال المعلومات بطريقة صحيحة قم بالضغط على أيقونة “بحث”.

في النهاية سيقوم النظام تلقائيًا بعرض كافة المعلومات المفصلة بالقضية التي تبحث عنها.

أضاف بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل إمكانية التحقق من الصق العقاري حيث أن الخدمة الإلكترونية توفر الجهد والوقت علي المستعلمين ومكاتب الحكومة

ناجز وزارة العدل استعلام برقم الجوال

يمكن أن يستعلم أي مواطن عن تفاصيل أي قضية تابعة له من خلال رقم الجوال الخاص به، وذلك من خلال إتباع الخطوات الأتية:

أولاً يجب الدخول إلى بوابة وزارة العدل الرسمية خدمة ناجز.

قم بتسجيل الدخول بحساب المستخدم.

قم بالضغط على أيقونة “خدمات إلكترونية” التي تظهر أمامك في القائمة الرئيسية على الشاشة.

ثم قم بالضغط على “استعلام بواسطة رقم الجوال”.

قم إدخال جميع البيانات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام.

قم بكتابة الكود المرئي الموجود في الصورة التي أمامك بشكل سليم.

قم بالضغط علي “الاستعلام على القضية”.

بعد إتمام تلك الإجراءات سيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالقضية وموعدها.

إنهاء طلب تنفيذ ناجز وزارة العدل

يمكن لأي مواطن الآن إنهاء طلب تنفيذ على ناجز بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.

قم بالضغط على “إنهاء طلب تنفيذ”.

قم بكتابة رقم الطلب المراد إنهاؤه.

ثم قم باختيار نوع طالب التنفيذ من القائمة الموضحة أمامك.

قم توضيح نوع الهوية الوطنية.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

ثم قم بكتابة رقم التحقق المرئي لإتمام عملية الإنهاء.

بعد إتمام الخطوات السابقة قم بالضغط على زر “التالي”.

طريقة إيقاف الخدمات من ناجز

يعاني الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من مشكلة إيقاف الخدمات، أوضحت وزارة العدل الخطوات اللازم اتباعها لإلغاء قرار “إيقاف الخدمات” عن الأشخاص المنفذ ضدهم، وذلك تنفيذا للقرار الصادر مؤخراً من وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، ويمكن رفع إيقاف الخدمات من خلال منصة ناجز، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم قم بالنقر على قائمة “التنفيذ” من بين الخيارات المتاحة أمامك.

قم باختيار “طلباتي” من بين الخانات التي أمامك.

ثم قم بالضغط على”طلب رفع إيقاف الخدمات”.

بعد ذلك قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها في نموذج الطلب.

بعد إدخال كافة البيانات يجب عليك التأكد من صحتها جيداً.

في النهاية بعد إتمام جميع الإجراءات السابقة قم بتقديم الطلب.

رقم وزارة العدل

وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، وللمقيمين خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر رسائل البريد الإلكتروني على [email protected]، إضافة إلى خدمة “المحادثة المباشرة”.

وبذلك نكون قد انتهينا من شرح كافة المعلومات والبيانات الخاصة بعملية الاستعلام عن قضية من خلال منصة ناجز الإلكترونية أو من خلال منصة وزارة العدل السعودية، إلى جانب معرفة طريقة إيقاف الخدمات وإنهاء طلب التنفيذ وعرض أهم طرق التواصل مع وزارة العدل ليتمكن المواطن من خلالهم الحصول على الخدمة.