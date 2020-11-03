شاهد : مريض كورونا اردني يشرح ما اصابه ويشكو وزارة الصحة

دوت الخليج :- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن هذا الفيديو ويظهر فيه أحد مصابي فيروس كورونا يشرح ما جرى معه بخصوص هذا المرض وكيف انه تم اخراجه من المستشفى ومن ثم انتكست حالته ، ويناشد بان ينتشر هذا الفيديو لتعم الفائدة الجميع وتصحيح الاخطاء في وزارة الصحة ، وفق ما قال . شاهدوا الفيديو :

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