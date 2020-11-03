وزير الصحة الأوكرانى : الوضع الوبائى كارثى والأسوأ لم يأت بعد

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية قد سجلت 8899 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة يومية منذ 30 أكتوبر، كما تم تسجيل 7532 حالة وفاة.

وقال ستيبانوف فى تصريحاته التى أوردتها صحيفة كييف بوست الأوكرانية: "يتحول الوضع بسرعة من الصعب إلى الكارثى، مُضيفًا أن البلاد فى حاجة للاستعداد لما هو أسوأ، "فمن المستحيل اجتياز الموجة الثانية بسهولة"، على حد قوله.

وشدد على أنه فى حال استمر المواطنون فى تجاهل قواعد السلامة، فإن البلاد ستكون على وشك حدوث كارثة لا يمكن تفاديها، مؤكدًا أن "الأسوأ لم يأت بعد".