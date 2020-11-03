سويسرا : اعتقال شخصين يشتبه بأنهما على صلة بهجوم فيينا

وكانت فيينا شهدت حادث إرهابى، مساء أمس الإثنين، حيث أطلق شخص النار بالقرب من كنيس يهودى، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين بإصابات خطيرة.
وكان وزير الداخلية النمساوى كارل نيهامر، أعلن فى وقت سابق من اليوم اعتقال 14 شخصًا يشتبه فى صلتهما بمنفذ هجوم فيينا، إضافة إلى تنفيذ عمليات مداهمات واسعة شملت 18 منزلاً.
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