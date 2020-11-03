ارتفاع حصيلة الضحايا فى حريق مستشفى البرازيل إلى 8 قتلى

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أعلنت السلطات البرازيلية فى البداية عن وفاة اثنين من مرضى فيروس كورونا، أثناء عملية إجلاء لنحو 200 مريضًا من مستشفى بونسوسيسو فى شمال العاصمة البرازيلية يوم 27 أكتوبر الماضى.

وبحسب التقارير، ارتفعت حصيلة الضحايا فى الحريق منذ ذلك الحين إلى ثمانية قتلى، عندما توفيت امرأة، 61 عاما، فى مركز صحى للطوارئ.

فيما قررت السلطات البرازيلية إعادة فتح أربعة أجنحة بمستشفى بونسوسيسو، غدًا الأربعاء، وسط استمرار تحقيقات الشرطة حول أسباب اندلاع الحريق.